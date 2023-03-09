Türkiye'de şap alarmı verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın tespit edildiğini duyurmasının ardından haberler peş peşe gelmeye başladı. Peki, Hayvan pazarları kapatıldı mı? Hangi illerde hayvan satışı yasak?

Türkiye'de SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın tespit edilip 8 işletmenin karantinaya alınmasının ardından Tunceli ve Afyonkarahisar'da da yeni gelişme yaşandı. Tunceli'de şap hastalığı tedbirleri kapsamında kente hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Afyonkarahisar'da ise hayvan pazarları kapatıldı, il içi ve il dışı hayvan sevkiyatları durduruldu. Peki, Hayvan pazarları kapatıldı mı? Hangi illerde hayvan satışı yasak?

HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI MI?

Tunceli'de şap hastalığı tedbirleri kapsamında kente hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bildirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülke genelinde şap virüsünün "SAT-2 suşunun" hızlı bir şekilde yayılım gösterdiği belirtildi. Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlimizde de ikinci bir emre kadar il içi ve il dışı hayvan hareketleri (kesim, ithalat ve ihracat haricinde) hayvan hareketleri yasaklanmış bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

AFYONKARAHİSAR'DA DA BENZER KARAR

Afyonkarahisar'da ise İl içi ve il dışı hayvan sevkiyatları durdurulurken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri ekiplerince büyükbaş ve küçükbaş hayvanların şap hastalığına karşı aşılanacağı bildirildi. Sadece kesimhaneye gidecek hayvanların sevkiyatına izin verilirken yasaklara uymayanlara 46 bin 159 TL para cezası uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Şap hastalığını taşıyan ilk vakanın tespit edilmesinin ardından 8 işletme karantinaya alınmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "Irak'ta şap hastalığıyla ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine, Avrupa Birliği Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu (EuFMD) koordinasyonunda Numune Gönderme ve Test Etme Protokolü çerçevesinde, Bakanlığımıza bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğümüze incelenmek üzere farklı mahallerden numuneler gönderilmiştir.,