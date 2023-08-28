Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hayri Kozanoğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hayri Kozanoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hayri Kozanoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hayri Kozanoğlu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Hayri Kozanoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Hayri Kozanoğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Hayri Kozanoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hayri Kozanoğlu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

HAYRİ KOZANOĞLU KİMDİR?

Hayri Kozanoğlu, (d. 1956, Adana) endüstri mühendisi, iktisatçı. ÖDP´nin eski genel başkanı.

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü´nü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak girdi. Yüksek lisans ve doktorasını işletme finansmanı konusunda yaptı. Bir ara bürokraside Eximbank'ta görev aldı. 1992'de Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'ne girdi. Halen aynı bölümde iktisat politikası profesörüdür. Evli ve iki çocuk babasıdır. Birgün gazetesinde yazmaktadır. Türk şair ve güfteci Cenap Muhittin Kozanoğlu'nun torunudur.

1988-1992 arası üniversiteden ayrılıp bürokraside çalıştığı yıllardı. Tekrar üniversiteye döndüğünde, arada geçen dönemde Türkiye'de sosyal hareketliliğin gelişmesine paralel olarak sendikaların canlanmaya başlaması, meslek örgütlerinin daha aktif hale gelmesiyle birlikte, üniversite örgütlenmeleri de canlanmaya başlamıştı. 1994 yılında kurulmuş olan Öğretim Elemanları Sendikasına 1995 yılında üye oldu. Orada da, 1996 yılından itibaren şube üyesi ve şube başkanı olarak aktif olarak görev yaptı. 2000 yılında da Öğretim Elemanları Sendikası Genel Başkanı oldu. 2001 sonunda çıkan Kamu Sendikaları Yasası, ana okulundan üniversitelere kadar, dikey, bütün sektörü içeren iş kolu örgütlenmesi anlayışını temel aldığından üyesi olduğu Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim-Sen'e katıldılar.