Hayri Kozak, kendisine ait resmi internet sitesinde, biyografisini şöyle tanımlıyor; "Ben, kendimi bildim bileli, fanatiklikten uzak, sadece büyük bir sevgi ve mantıkla renklerine bağlı bir Galatasaraylıyım. Yaşamım Galatasaray, Türkiye ve aile sevgisi ile dopdolu geçti… Peki, Hayri Kozak kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayri Kozak hangi takımlı? İşte detaylar…

Hayri Kozak merak konusu oldu. Vatandaşlar Hayri Kozak kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayri Kozak hangi takımlı? Sorularına yanıt arıyor. İşte Hayri Kozak biyografisi…

HAYRİ KOZAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aynı zamanda 45 yıllık Galatasaray Genel Kurul ve Divan üyesiyim. Camiamın İstanbul'da kurulu tüm dernek ve vakıflarının aktif üye ve mütevellisi olarak geçirdiğim yıllarda bu kurumların mali ve idari yapıları hakkında ciddi bir birikimim olduğunu söyleyebilirim. Başta Galatasaray Spor Kulübü olmak üzere üyesi olduğum bu kuruluşların tüm genel kurullarına katıldım, konuşmalar yaptım, bilgi ve görüşlerimi yönetimler ve üyelerle paylaştım. Ayrıca, yaşım nedeniyle, 1950'li yıllardan bugüne kadar canım kadar sevdiğim ülkemin geçirdiği tüm inişli çıkışlı siyasi, ekonomik ve askeri gelişmelerin de canlı şahidi ve gözlemcisi oldum. Fırsat bulduğum sürece gözlemlerimi ve bugünün Türkiyesi'nde ülke medyasının bu konularda sergilediği tabloyu da sizlerle paylaşmayı, tartışmayı düşünüyorum.

Galatasaray Kulübü'nde yönetim faaliyetleri ve ekonomik verilerin irdelendiği, tartışıldığı platformlar yılda bir kez yapılan Olağan Genel Kurul ve her ay yapılan Divan Kurulu toplantılarıdır.

Bu toplantılara katılım oranlarını önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. Katılım, dolayısıyla konulara ilgi seviyesinin düşüklüğü hemen dikkatinizi çekecektir. Özellikle her ay yapılmakta olan Divan toplantıları medya mensubu arkadaşlarımız tarafından da takip edilmekte olsa da toplantılarda üyeler tarafından yapılan konuşmaların hemen hemen hiçbiri medyaya taşınmamakta, dolayısıyla genel kurul üyeleri, camia ve kamuoyunun bilgisi dışında kalmaktadır. Her toplantıya ciddi adette medya muhabirinin katılmasına rağmen, sadece, Başkan ve yönetim sözcülerinin görüşleri medyada ve kulübün resmi sitesinde yer alabilmektedir. Özellikle resmi site hiçbir surette üyelerin görüş, öneri ve eleştirilerine yer vermeyerek uzun yıllardır adeta bir ''Pravda'' anlayışı sergilemektedir. GSTV de tamamen aynı anlayışla yayınlarını sürdürmektedir.