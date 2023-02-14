Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hayrettin Güngör hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hayrettin Güngör'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hayrettin Güngör kimdir? Hayrettin Güngör kaç yaşında, nereli? Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör hangi partiden?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Hayrettin Güngör hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Hayrettin Güngör'ün hayatını araştırıyor. Peki, Hayrettin Güngör kimdir? Hayrettin Güngör kaç yaşında, nereli? Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör hangi partiden? Detaylar haberimizde.

HAYRETTİN GÜNGÖR KİMDİR?

Hayrettin Güngör (d. 1965; Göksun), Türk siyasetçidir. Haziran 2019'dan bu yana Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Hayrettin Güngör, 1990 yılında Stajyer Kontrolör olarak başladığı görevini Başkontrolör olarak tamamladı. 2006 ile 2009 yılları arasında Devlet Muhasebe Standartları Kurulu üyeliği yaptı. 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday gösterildiği 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilip göreve başladı. Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına 18 Haziran 2019 yılında seçilmiştir. Hayrettin Güngör evli ve üç çocuk babasıdır.