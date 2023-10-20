Hayrabolu Tatlısı tarifi! MasterChef Hayrabolu Tatlısı nasıl yapılır?

Trakya mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Hayrabolu Tatlısı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Hayrabolu Tatlısı nasıl yapılır? Hayrabolu Tatlısı nedir? Hayrabolu Tatlısı nasıl yapılır, Hayrabolu Tatlısı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Hayrabolu Tatlısı yapıldı, evde klasik Hayrabolu Tatlısı yapıldı! İşte en güzel Hayrabolu Tatlısı!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Hayrabolu Tatlısı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Hayrabolu Tatlısı hazırladı. Peki, Hayrabolu Tatlısı nedir? Hayrabolu Tatlısı nasıl yapılır? Hayrabolu Tatlısı nedir?

HAYRABOLU TATLISI TARİFİ!

Hayrabolu Tatlısı İçin Gerekli Malzemeler:

• 1 kg tuzsuz peynir

• 8 yumurta

• 250 gr irmik

• 250 gr un

• 2 çay kaşığı karbonat

Şerbeti için:

• 1250 gr su

• 1 kg toz şeker

Hayrabolu Tatlısı Yapılışı:

Peynir kıyma makinesinde, makine yoksa elle yumuşatılır. İçine 8 yumurtanın 2'sinin akı ayrılarak hepsi kırılır. Unla irmik beraberce, karbonatla birlikte yoğrulur. Karışım kulak memesi yumuşaklığında olunca, hazırlanan altı yağlanmış tepside orta ısıda 45 dakika pişirilir. Piştikten sonratatlılar kaynamakta olan şerbetin içine kepçe ile içerisine atılır. 20-25 dakika bastırmak sureti ile kaynatılan tatlılar tabağa konarak servis yapılır.

Kaynak: Coşkun, Fatma (2010). Tekirdağ'ın geleneksel lezzetleri. Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumunda sunulan bildiri. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, 18 Eylül-21 Ekim