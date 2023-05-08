6'lı masa kararlarına karşı çıkan Haymana Mutabakatı Heyeti, yayınladığı bildiri ile Saadet Partisi'ni eleştirdi. Peki, Haymana Mutabakatı nedir? Haymana Mutabakatı'nda kimler var, hangi parti?

Haymana Mutabakatı Heyeti, yayınladığı bildiri 6 Mart günü alınan karlarım Milli Görüş'ün fikirlerini yansıtmadığı vurgulandı. Peki, Haymana Mutabakatı nedir? Haymana Mutabakatı'nda kimler var, hangi parti?

HAYMANA MUTABAKATI NEDİR?

HAYMANA MUTABAKATI METNİ:

"6 Mart Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir. Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6 Mart 2023 tarihinde yaşananlar ve atılan sloganları şuurlu Milli Görüşçüler kendilerine yapılmış bir hakaret olarak görmüşlerdir. Davamız adına üzüntü verici olan bu görüntüler ve sloganların genel merkez yönetimi tarafından makul karşılanması yarım asırlık davamızın inkârı olmuştur.

Milli Görüş hareketi yarım asırdır milyonlarca inançlı insanların emeği, gözyaşı, duası ve üstün gayretleriyle vücut bulmuştur. Ayrıca 1,5 milyar İslam aleminin umudu olmuş muazzam bir birikime sahiptir.

"Mukaddes dava peşkeş çekilmiştir"

Hal böyle olunca henüz verilip verilmeyeceği meçhul olan bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile 3-5 vekillik karşılığında kazanan tarafta olacağız avuntusuyla mukaddes dava peşkeş çekilmiştir. Bu sebepledir ki Saadet Partisi'nin mevcut yönetimi davasına ihanet etmiş, milletimizin nezdinde meşruiyetini kaybetmiştir." ifadelerine yer verildi.

"Uzun zamandır Saadet Partisi yönetiminin 6'lı masa içerisindeki duruşu, dünya ve ülkemiz meselelerine bakışı ve Milli Görüşçü bir aday çıkarmama konusundaki ısrarlı tutumu ile alakalı olarak uyarılarımızı yapmıştık.

Bu güne kadar davamız adına sürecin bu noktaya gelmemesi için her türlü gayreti gösterdik. Saadet Partisi yönetiminin davamıza, Milli Görüşçülere ve milletimize güveni kalmamıştır.

Saadet Partisi yönetimi, şu haliyle bu milletin inançlarıyla, değerleriyle, kültürüyle ve tarihiyle kavga etmiş, büyük tahribatlar yapmış partilerin karargahına dönüşmüştür.

Saadet Partisi yönetiminin girmiş olduğu bu yol, almış olduğu bu karar asla Milli Görüş Hareketini ve hareketimizin tertemiz mensuplarını bağlamaz. Milli Görüş leke tutmaz bir kumaştır. Kin ve nefretle hareket etmeyen bir ahlaka sahiptir. Milletimizi; işbirlikçi, küreselci ve ihanet şebekelerine bırakmayacak bir cihat karargahıdır."