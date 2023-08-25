Sabancı ailesinin üyesi olan Hayırlı Zerrin Sabancı'nın yaşamı ve kökenleri merak konusu oldu. Hayırlı Zerrin Sabancı'nın yaşını, nereli olduğu haberimizin içerisinde yer alacaktır. İşte, Hayırlı Zerrin Sabancı'nın hayatı!

Hayırlı Zerrin Sabancı kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sabancı soy ağacı en çok aratılan soru başlıklarındandır. Hayırlı Zerrin Sabancı kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Peki, Hayırlı Zerrin Sabancı kimdir? Hayırlı Sabancı kaç yaşında, nereli? Hayırlı Zerrin Sabancı eşi kim? Detaylar haberimizde...

HAYIRLI ZERRİN SABANCI KİMDİR?

Hayırlı Zerrin Sabancı 1961 yılında Sabancı ailesinin ikinci kuşak üyesi Şevket Sabancı ile evlenmiştir. Bu evlilikten Emine Sabancı Kamışlı ve Ali Sabancı adında iki çocukları olmuştur.

HAYIRLI ZERRİN SABANCI EŞİ KİM?

Şevket Sabancı Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olarak 15 Haziran 1936'da Kayseri'nin Talas ilçesinin Akçakaya köyünde doğdu. Yükseköğrenimini İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nin tekstil mühendisliği alanında tamamladı. Tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Holdingi yurt dışında temsil etti. Ayrıca holdingin tekstil alanındaki başarılarında önemli katkılarda bulundu. Hacı Ömer Sabancı Vakfı ve Sabancı Holding kurucuları arasında yer alan Şevket Sabancı, Sabancı Holding uzun yıllar yönetim kurulu başkan vekilliğini yürüttü.

2000 yılında Sabancı Holding'teki ortaklığını devam ettirmek kaydıyla hisselerini satıp oğlu Ali Sabancı ve kızı Emine Sabancı Kamışlı ile birlikte Esas Holding'i kurdu. 10 yılda 6 milyar TL ciro yapan şirket, havacılık, gıda, perakende, gayrimenkul, eğlence ve sağlık sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Pegasus Hava Yolları'nın sahibi olan şirket, kendi alanında Southwest Airlines stratejisini Türk sivil havacılığına uygun hale getirmeye çalışarak büyüme stratejisi izlemektedir. Şevket Sabancı, 1 Ocak 2020 tarihinde Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini oğlu Ali Sabancı'ya devretti.