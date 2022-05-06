HAYDİ uygulaması nedir, nasıl çalışır? HAYDİ hayvan polisi ne iş yapar? HAYDİ uygulaması ücretli mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Hayvan Durumu İzleme uygulamasına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. 28 Temmuz'da oluşturulan HAYDİ uygulaması üzerinden yapılan ihbar sayısı bini geçmiş durumda. HAYDİ uygulaması nedir? HAYDİ nasıl çalışır? HAYDİ hayvan polisi ne iş yapar? HAYDİ uygulaması ücretli mi? Detaylar haberimizdedir…

HAYDİ UYGULAMASI NEDİR?

HAYDİ uygulaması nedir sorusuna yanıt arayanlar için çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlılığını arttırarak bu mücadeleye paydaş etmek için HAYDİ adı altında bir mobil ihbar aplikasyonu oluşturulmuş ve 28 Temmuz 2020 tarihi itibariyle hizmete girmiştir.

HAYDİ NASIL ÇALIŞIR?

HAYDİ uygulaması Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirilebilecek olup vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak uygulamaya giriş yapabileceklerdir. Sonrasında cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesi ile uygulama aktif hale gelecektir. Ayrıca vatandaşlarımız bu uygulama üzerinden ihbar konusu ile ilgili fotoğraf da paylaşabilecektir.

HAYDİ HAYVAN POLİSİ NE İŞ YAPAR?

HAYDİ Mobil uygulaması üzerinde oluşturulan ana ve ara yüzler aracılığıyla hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç/susuz bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme, hayvanların gürültüye neden olması, çevrenin kirletilmesi suretiyle hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesi suretiyle kumar oynama/oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma vb. adli veya idari işlem yapılmasını gerektiren konularda vatandaşlarımız tarafından kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunabilecektir.

HAYDİ UYGULAMASI ÜCRETLİ Mİ?

HAYDİ uygulaması İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir platformdur. HAYDİ uygulamasını telefonunuza ücretsiz bir şekilde indirerek çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçu ihbar edebilirsiniz.

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