Haydarpaşa Garı'nın yanındaki çadırlarda sıfır araçlar sahiplerine teslim ediliyor

Türkiye'de sıfır otomobil teslimatlarındaki gecikmeleri önlemek için Haydarpaşa Garı'nın yanındaki boş alanda kurulan çadırlarda, sıfır araçlar bayiye gitmeden sahiplerine teslim ediliyor. Bu uygulama ile teslim süresinin bir iki hafta öne alınabildiği ve bayram öncesinde vatandaşların araçlarını daha hızlı teslim almaları hedefleniyor.

Tarihi Haydarpaşa Garı'nın yanındaki, Haydarpaşa gümrüğündeki eski siloların bulunduğu boş alan yaklaşık 15 gündür yeni bir uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Devam eden uygulamada, gümrük kontrolünden geçerek gemiden indirilen araçlar, TIR'lara yüklenerek satıldıkları bayilere gitmek yerine, Haydarpaşa Garı ve gümrük bölgesinin yanında kalan alandaki çadırlarda bekletiliyor. Çadırda, bayiler tarafından otomobillerle ilgili işlemler yapıldıktan sonra, sahipleri çağırılıyor. Çadırlara gelen araç sahipleri, kısa süren işlemlerin ardından otomobillerine kavuşuyor. Bu uygulama ile normalde TIR'lara yüklenerek satıldıkları bayilere gönderilmesi gereken araçlarda teslim süresinin bir iki hafta öne alınabildiği, uygulamanın bayram öncesinde vatandaşların araçlarını daha hızlı teslim almaları için hayata geçirildiği öğrenildi.