Haydar Yılmaz kimdir? Haydar Yılmaz kaç yaşında, ne iş yapıyor? Haydar Yılmaz hayatı ve biyografisi!

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HAYDAR YILMAZ KİMDİR?

Haydar Yılmaz 19 Ocak 1984 yılında Aydın'da dünyaya gelen Türk kalecidir. 2. Lig ekibi Vanspor forması giymektedir. Kaleciliğe 1999 yılında Koçarlı Belediyespor'da başlayan Haydar, 2003 yılında Yalıkavak Belediyespor'da profesyonel oldu ve Eskişehir Şekerspor'a transfer oldu. Eskişehir Şekerspor forması altındaki ilk maçına 30 Ağustos 2003 tarihinde 2-2 berabere biten maçta Bilecikspor karşısında çıktı. İnegölspor, Gaziosmanpaşa, Tarsus İdman Yurdu ve Şanlıurfaspor takımlarında da kalecilik yapan Haydar, 9 Temmuz 2011 tarihinde Kartalspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2013 yılında Alanyaspor'a imza atmıştır. 2015 yılı başlarında Alanyaspor'un yeni Kaptanı oldu