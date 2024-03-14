Haydar Volkan Haytaoğlu kimdir? Memleket Partisi Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Haydar Volkan Haytaoğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Haydar Volkan Haytaoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Haydar Volkan Haytaoğlu kimdir? Memleket Partisi Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Haydar Volkan Haytaoğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…

HAYDAR VOLKAN HAYTAOĞLU KİMDİR?

Haydar Volkan Haytaoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.