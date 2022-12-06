Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı. Haydar Ulusoy'un vefatının ardından vatandaşlar, Haydar Ulusoy kimdir, öldü mü, neden öldü, kaç yaşında vefat etti? Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un hastalığı var mıydı, neden vefat etti? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Haydar Ulusoy kimdir? Haydar Ulusoy'un hayatı ve biyografisi haberimizde...

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy vefat etti. Manken Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Peki, Haydar Ulusoy kimdir, öldü mü, neden öldü? Haydar Ulusoy'un hastalığı neydi? Haydar Ulusoy kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...

HAYDAR ULUSOY ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncu ve Manken Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy, pazar günü Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Ankara'da dün düzenlenen ilk törenin ardından Ulusoy'un cenazesi Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Camii'ne getirildi. Özge Ulusoy, annesi Armağan Ulusoy ve kardeşi Nilay Ulusoy cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Manken Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Haydar Ulusoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı askeri tören sonrasında, defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü.

ÖZGE ULUSOY GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Özge Ulusoy cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamazken, anne Armağan Ulusoy'un da ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Törene ailenin yakınları, sevenleri ve birçok isim katıldı. Büyük Selimiye Camii'nde düzenlenen askeri tören ve öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Haydar Ulusoy'un Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangasının omuzlarında, önce askeri top aracına sonrasında ise cenaze aracına nakledildi. Tören sonrasında cenaze, defnedilmek üzere Beykoz'da bulunan Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü.

HAYDAR ULUSOY KİMDİR?

Haydar Ulusoy 73 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, emekli albay olduğu biliniyordu. Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.