Haydar Baş kimdir? Haydar Baş kaç yaşında, nereli? BTP Başkanı kimdir?
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İnternette, sosyal medya üzerinde, günlük hayatımızda karşılaştığımız isimlerden bir tanesi olan Haydar Baş birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan bir isim haline gelmiştir. Türk siyasetçi, profesör, öğretmen, ekonomist, araştırmacı, yazar ve iş insanı olan Haydar Baş hakkında daha birçok bilgi merak ediliyor. Peki, Haydar Baş kimdir? Haydar Baş kaç yaşında, nereli? BTP Başkanı kimdir?
Haydar Baş kimdir? Ve Haydar Baş kaç yaşında, nereli? Sorusu, internet üzerinde sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Bağımsız Türkiye Partisi başkanı olan Haydar Baş Türk siyasetinde önemli isimlerden bir tanesi haline gelmiştir. Peki, Haydar Baş kimdir? Haydar Baş kaç yaşında, nereli? BTP Başkanı kimdir?
HAYDAR BAŞ KİMDİR? HAYDAR BAŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Haydar Baş, (d. 28 Ocak 1947, Trabzon), Türk siyasetçi, iş adamı, ilahiyatçı, yazar, eğitimci.
Genel Başkanı ve kurucusu olduğu BTP'nin resmî sitesine göre Haydar Baş, ilk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1970 senesinde Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. Daha sonra lisansüstü eğitimini, doktorasını ve "profesör" unvanını Bakü Devlet Üniversitesi'nden almıştır.