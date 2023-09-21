Beyoğlu'nda bir otomobil bakım servisinin sahibi Haydar Arıcıoğlu, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı işadamı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu'nu silahla vurdu. Arama motorlarında ise Haydar Arıcıoğlu kimdir? Haydar Arıcıoğlu olayı nedir, öldü mü? soruları araştırılıyor.

HAYDAR ARICIOĞLU KİMDİR?

Beyoğlu'nda bir otomobil bakım servisinin sahibi Suat Beker, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı işadamı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu'nu silahla vurdu. Arıcıoğlu hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Suat Beker polise teslim oldu.

Beyoğlu'nda iddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş adamı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu'nu vurarak öldüren otomobil bakım servisinin sahibi Suat Beker, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Ruhsatlı 9 tabanca ve 2 tüfeği olduğu belirlenen Beker'in suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki otomobil servisinde meydana gelmiş, iddiaya göre, ünlü otomobil servisinin sahibi Suat Beker ile iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışma büyüyünce Suat Beker silahını çıkararak, Arıcıoğlu'na ateş etmiş, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arıcıoğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Suat Beker ise polise teslim olmuştu.

Suat Beker'in ifadesi ortaya çıktı

Suat Beker'in emniyetteki ifadesinde, "Haydar ile birlikte oto alım satım işi yapıyorduk. Aramızda bir alacak verecek meselesi yüzünden tartışma vardı. Olaydan 1 gün önce de Haydar ofisime geldiğinde bu yüzden kavga etmiştik. Haydar Arıcıoğlu olay günü tekrar iş yerine geldi. Para yüzünden tartışma çıktı. Bir anda silahını çekti, bana doğrulttu. Ben de tabancamı çekip rastgele ateş ettim. Amacım öldürmek değil kendimi korumaktı" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Beker, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan polis, şüpheli Suat Beker'in ofisinde arama yaptı. Yapılan incelemelerde dolap ve çekmecede değişik çaplarda 7 tabanca, 1 av tüfeği ve bin 175 adet değişik çaplarda fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs adına 9 tabanca, 2 tüfek olmak üzere toplam 11 adet ruhsat olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.