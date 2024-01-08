Hayatını kaybeden eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

Eski milletvekilini son yolculuğuna meclisteki sıra arkadaşları uğurladı

ŞANLIURFA - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Halil Özcan son yolcuğuna uğurlandı. Özcan'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkan Vekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ve İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

TBMM eski İdare Amiri ve 24, 25, 26, ve 27'nci Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gören Özcan'ın cenazesi meclisteki törenin ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Halil Özcan için Balıklıgöl Dergah Camisinde cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkan Vekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ve çok sayıda siyasetçi de cenazeye katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Cenazeye kent protokolünden de Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Halil Özcan'ın cenazesi, Şahinalan kırsal Mahallesinde defnedilecek.

Halil Özcan kimdir

Şanlıurfa'da 1964 yılında doğan Özcan, Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümünü bitirdi.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Bölümünde yüksek lisansını, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde doktorasını tamamlayan Özcan, Harran Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde STK çalışmalarıyla birçok kültürel projeye imza atan Özcan, 24, 25, 26 ve 27. dönemde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili seçildi.

Özcan, 24. dönemden itibaren Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığını yürüttü. Çok iyi Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evli ve 6 çocuk babasıydı.