İlk defa çamaşır makinası kullanmaya çalışan ve kapağı açmak için dahi uğraşan Şeyma Subaşı'nın acemiliği alay konusu oldu.

Hayatında ilk kez çamaşır makinası kullanmaya çalışan Şeyma Subaşı alay konusu oldu

Acun Ilıcalı'dan sonra nikah masasına oturduğu Mohammed Alsaloussi ile evliliği kısa süren Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak çamaşır makinasını çalıştırırken yaşadığı acemiliği paylaşan Subaşı'yla dalga geçildi.

"KENDİME ÇOK GÜLÜYORUM"

Hayatında ilk kez çamaşır makinası kullandığını söyleyen Şeyma Subaşı, kapağı açmakta güçlük çekti. Kapağı açmak için büyük mücadele veren Subaşı o anları Instagram hesabından yayınlayarak "İlk çamaşır yıkama maceram. Kendime o kadar gülüyorum ki" notunu yazdı.

ALAY KONUSU OLDU

Subaşı'nın videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olunca alay konusu oldu. Ünlü isim için "Sanki saraylarda büyüdü", "Şeyma içine girip çalıştır kuzum" ve "Sanki uzay mekiği açıyor" yorumları yapıldı.