Fox Tv'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayatımın Şansı dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Hayatımın Şansı dizisinde yer alan Yonca Sıdalı karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Hayatımın Şansı Yonca kimdir? Yonca Sıdalı gerçekte kim, adı ne? Hayatımın Şansı Yonca karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Alican Yücesoy, Şifanur Gül ve Musa Uzunlar'ın yer aldığı Hayatımın Şansı dizisi Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayatımın Şansı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Hayatımın Şansı dizisinin karakterlerinden Yonca, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Hayatımın Şansı dizisi Yonca Sıdalı karakteri merak konusu oldu. Peki, Hayatımın Şansı Yonca kimdir? Yonca Sıdalı gerçekte kim, adı ne? Hayatımın Şansı Yonca karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

HAYATIMIN ŞANSI YONCA KİM?

Yonca, kızı Sare ile yaşayan bekâr bir annedir. Hırçın, dik bir yapıya sahiptir. Çocukluğundan beri zorluklarla boğuşmuş, bu da onu hayata karşı öfkeli biri haline getirmiştir.Çok genç yaşta hamile kalmış, okuluna devam edememiş ve bütün hayatını kızı Sare'ye adamıştır. Annesinin de iki ay önce ölmesi ile kızı ile baş başa kalmıştır.Hayatta tek önemli şey kızının mutluluğudur. Onca zorluğa rağmen anne ve kızın mutluluğu, Yonca'nın eski sevgilisi Alpay'ın, velayet davası açmasıyla alt üst olur. Kızına iyi bir hayat sunacağını mahkemede ispatlaması, daha iyi şartlarda bir iş bulması gerekmektedir. Ve Yonca'nın yolculuğu başlar… Mafyayla, suçla ve polislerle örülü bir hayata adım atacaktır…

YONCA SIDALI GERÇEKTE KİM, ADI NE?

Hayatımın Şansı dizisinde Yonca karakterini Şifanur Gül canlandırmaktadır.