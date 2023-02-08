Hayatımın Şansı yok mu? Hayatımın Şansı neden yok? Bugün Hayatımın Şansı yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı ve ülke gündeminin konusu tamamen deprem oldu TV dünyası da deprem gündemi ile yatıp kalkarken Hayatımın Şansı neden yok? Bugün Hayatımın Şansı yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Peki, Hayatımın Şansı yok mu?