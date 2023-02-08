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Hayatımın Şansı yok mu? Hayatımın Şansı neden yok? Bugün Hayatımın Şansı yeni bölüm yayınlanacak mı?

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Hayatımın Şansı yok mu? Hayatımın Şansı neden yok? Bugün Hayatımın Şansı yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı ve ülke gündeminin konusu tamamen deprem oldu TV dünyası da deprem gündemi ile yatıp kalkarken Hayatımın Şansı neden yok? Bugün Hayatımın Şansı yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Peki, Hayatımın Şansı yok mu?

8 Şubat 2023 günü yaşanan 7.6 ve 7.7'lik depremler ülkeyi derinden sarsarken TV eğlence programları ve diziler ekranda görülmedi. TV yayın akışlarını gören izleyiciler Hayatımın Şansı dizisini de göremeyince Hayatımın Şansı yok mu? Hayatımın Şansı neden yok? Bugün Hayatımın Şansı yeni bölüm yayınlanacak mı merak etti.

HAYATIMIN ŞAMSI BU AKŞAM YOK MU?

8 Şubat Çarşamba günü FOX TV yayın akışında Hayatımın Şansı yer almadı.

Hayatımın Şansı yok mu? Hayatımın Şansı neden yok? Bugün Hayatımın Şansı yeni bölüm yayınlanacak mı?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Hayatımın Şansı Gündem Yaşam Haberler

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