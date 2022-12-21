Fox Tv'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayatımın Şansı dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Hayatımın Şansı dizisinde yer alan Turgay Moral karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Hayatımın Şansı Turgay kimdir? Turgay Moral gerçekte kim, adı ne? Hayatımın Şansı Turgay karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Alican Yücesoy, Şifanur Gül ve Musa Uzunlar'ın yer aldığı Hayatımın Şansı dizisi Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayatımın Şansı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Hayatımın Şansı dizisinin karakterlerinden Turgay, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Hayatımın Şansı dizisi Turgay Moral karakteri merak konusu oldu. Peki, Hayatımın Şansı Turgay kimdir? Turgay Moral gerçekte kim, adı ne? Hayatımın Şansı Turgay karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

HAYATIMIN ŞANSI TURGAY KİM?

Mazhar'ın sağ kolu. İyi bir oyuncudur. Kendini nasıl göstermek isterse öyle göstermeyi becerir. Çocuk denilebilecek yaşlardan itibaren kanunsuz işlere bulaşan Turgay, yıllar içinde bu âlemde yükselirken, Mazhar'ın sağ kolu olmayı başarır. Bu uğurda kızlarına sevgisini ve ilgisini göstermekten bile feragat etmiştir. Birkaç ay önce kendisiyle ilgili büyük bir gerçek öğrenir. Bu gerçek onun için bir dönüm noktası olur ve kendini bir vicdan hesaplaşması içinde bulur. Yaşadığı hesaplaşmanın sonunda vereceği karar bir süre sonra hem kendisini hem de kızlarını büyük bir çıkmaza sokacaktır…

TURGAY MORAL GERÇEKTE KİM, ADI NE?

Hayatımın Şansı dizisinde Turgay karakterini Musa Uzunlar canlandırmaktadır.