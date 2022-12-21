Hayatımın Şansı son bölüm izle! (VİDEO) Hayatımın Şansı 2. bölüm full HD izle! Hayatımın Şansı son bölümde neler oldu?

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HAYATIMIN ŞANSI SON BÖLÜM İZLE

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HAYATIMIN ŞANSI 2. BÖLÜM İZLE

Hayatımın Şansı dizisinin son bölümünü izlemek için Hayatımın Şansı dizisini yayınlayan FOX TV yayın akışlarını veya FOX TV resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.

HAYATIMIN ŞANSI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yonca, Turgay'ın teklini kabul etmiştir. Artık onun için yeni bir hayat başlıyordur. Ama önce kızını Alpay'dan alması, sonra da "şansı sayılar" oynayıp gerçeklerle yüzleşmesi gerekiyordur… Gerçekler onun için çok yıkıcı olacaktır. Hayatını altüst edecek şeyler öğrenecektir. Bir yandan öğrendikleri ile baş etmeye çalışırken diğer yandan da adım adım bir girdabın içine sürükleniyordur… Rüzgar ise Yonca'nın peşindedir. Amacı için onu bulması şarttır. Kaybettiği Yonca'yı, "Şanslı sayılar" gününde bulacaktır.

HAYATIMIN ŞANSI KONUSU NEDİR?

Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.

HAYATIMIN ŞANSI OYUNCULARI

Hayatımın Şansı oyuncu kadrosunda, Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin, Sekvan Serinkaya ve Hale Soygazi yer almaktadır.