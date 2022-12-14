Fox Tv'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Hayatımın Şansı dizisinin hangi gün yayınlandığı araştırılıyor. Peki, Hayatımın Şansı saat kaçta, hangi kanalda? Hayatımın Şansı hangi gün yayınlanıyor? Hayatımın Şansı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Hayatımın şansı hangi gün, saat kaçta? Fox Tv'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı, yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayatımın Şansı dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, tarafından Hayatımın Şansı dizisinin hangi gün yayınlandığı araştırılmakta. Peki, Hayatımın Şansı saat kaçta, hangi kanalda? Hayatımın Şansı hangi gün yayınlanıyor? Hayatımın Şansı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

HAYATIMIN ŞANSI OYUNCU KADROSU!

Hayatımın Şansı oyuncu kadrosunda, Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin, Sekvan Serinkaya ve Hale Soygazi yer almaktadır.

HAYATIMIN ŞANSI KONUSU NE?

Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.

HAYATIMIN ŞANSI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hayatımın Şansı dizisi Fox Tv ekranlarında Çarşamba günü saat 20.00'da yayınlanacaktır.