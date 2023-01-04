Hayatımın Şansı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayatımın Şansı oyuncuları kimler? Hayatımın Şansı dizisi oyuncu kadrosu! Hayatımın Şansı konusu nedir?

HAYATIMIN ŞANSI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hayatımın Şansı her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

HAYATIMIN ŞANSI KONUSU NEDİR?

Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.

HAYATIMIN ŞANSI OYUNCU KADROSU

Alican Yücesoy : Rüzgar

Şifanur Gül : Yonca

Musa Uzunlar : Turgay

Erkan Avcı : Mazhar

İlker Kızmaz : Alpay

Kemal Uçar : Erman Arsoy -

Neslihan Arslan : Merve

Açelya Devrim Yılhan : Canan

Sermet Yeşil : Behçet Arsoy

Aslı Samat : Filiz

Tuğçe Yolcu : Doğa Moral

Aslıhan Kapanşahin : Burcu Moral

Sekvan Serinkaya

Hale Soygazi

Hira Su Yıldız : Sare

HAYATIMIN ŞANSI YONCA KİMDİR?

Yonca, kızı Sare ile yaşayan bekâr bir annedir. Hırçın, dik bir yapıya sahiptir. Çocukluğundan beri zorluklarla boğuşmuş, bu da onu hayata karşı öfkeli biri haline getirmiştir.Çok genç yaşta hamile kalmış, okuluna devam edememiş ve bütün hayatını kızı Sare'ye adamıştır. Annesinin de iki ay önce ölmesi ile kızı ile baş başa kalmıştır.Hayatta tek önemli şey kızının mutluluğudur. Onca zorluğa rağmen anne ve kızın mutluluğu, Yonca'nın eski sevgilisi Alpay'ın, velayet davası açmasıyla alt üst olur. Kızına iyi bir hayat sunacağını mahkemede ispatlaması, daha iyi şartlarda bir iş bulması gerekmektedir. Ve Yonca'nın yolculuğu başlar… Mafyayla, suçla ve polislerle örülü bir hayata adım atacaktır…

HAYATIMIN ŞANSI RÜZGAR KİMDİR?

Korkusuz, inatçı ve başına buyruk bir yapıya sahiptir Rüzgar... Bu nedenle otoriteyle sıkıntılar yaşar. Duygularına, özellikle öfkesine yenilmeye oldukça müsaittir. Hayat onun için iyi-kötü, siyah-beyaz gibi keskin çizgilerle ayrılmıştır. İnandığı yolda kararlılıkla ilerler. Dışarıdan sert görünse de çok merhametli ve iyi yüreklidir.

Hırsları ve yaptığı bazı hataları yüzünden karısı Merve onu terk etmiş ve oğlu Deniz'i de alıp gitmiştir. Rüzgar'ın tek istediği bir gün oğluna yeniden kavuşmaktır ama ne yazık ki Merve'nin yeniden evlendiği adam Mazhar buna engel olmaktadır.

HAYATIMIN ŞANSI TURGAY KİMDİR?

Mazhar'ın sağ kolu. İyi bir oyuncudur. Kendini nasıl göstermek isterse öyle göstermeyi becerir. Çocuk denilebilecek yaşlardan itibaren kanunsuz işlere bulaşan Turgay, yıllar içinde bu âlemde yükselirken, Mazhar'ın sağ kolu olmayı başarır. Bu uğurda kızlarına sevgisini ve ilgisini göstermekten bile feragat etmiştir. Birkaç ay önce kendisiyle ilgili büyük bir gerçek öğrenir. Bu gerçek onun için bir dönüm noktası olur ve kendini bir vicdan hesaplaşması içinde bulur. Yaşadığı hesaplaşmanın sonunda vereceği karar bir süre sonra hem kendisini hem de kızlarını büyük bir çıkmaza sokacaktır…

HAYATIMIN ŞANSI MAZHAR KİMDİR?

Merve'nin yeni eşi… Deniz'in üvey babası. Uluslararası lojistik şirketlerinin sahibidir… Saygın bir iş adamı gibi görünür ama aslında bu şirketler kanunsuz işlerini gizlemek ve para aklamak için bir paravandır. Mazhar, mafya âleminin basamaklarını en alttan başlayarak tırmanıp en tepeye çıkmış ve kendine saygın bir işadamı imajı çizmeyi başarmış biridir. Karısı Merve ve oğlu gibi gördüğü Deniz onun kırmızı çizgisidir.

HAYATIMIN ŞANSI ALPAY KİMDİR?

Başarılı bir savcıdır. Zeki, çalışkan hatta biraz işkolik ve hırslı biridir. Duygularından çok mantığı ile hareket eder. Üniversitede okurken tanışıp âşık olduğu Yonca'yı da hamile olmasına rağmen hırsı ve mantığına yenilerek terk etmiş kendi yoluna gitmeyi seçmiştir. Zaman içerisinde yükselirken, yıllarca hayalini kurduğu zenginliğe karısı Canan sayesinde ulaşır. Rüya gibi bir hayatın içindeyken karısının bebeği kaybetmesi ve bir daha çocuğunun olmayacağını öğrenmesiyle adeta kâbusa döner. Üstelik Canan, onun Sare adında bir kızı olduğunu da öğrenir. Alpay, evliliğinin biteceğini düşünürken Canan'ın, Sare'nin velayetini almak istemesiyle elindeki şansı değerlendirmek için hemen harekete geçer.