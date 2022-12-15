Fox Tv'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Hayatımın Şansı dizisinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Hayatımın Şansı oyuncuları isimleri ne? Hayatımın Şansı oyuncuları kim? Hayatımın Şansı dizisi oyuncuları! İşte detaylar...

Fox Tv'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı, yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayatımın Şansı dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İzleyiciler, tarafından Hayatımın Şansı dizisinin oyuncuları araştırılmakta. Peki, Hayatımın Şansı oyuncuları isimleri ne? Hayatımın Şansı oyuncuları kim? Hayatımın Şansı dizisi oyuncuları! Detaylar haberimizde...

HAYATIMIN ŞANSI KONUSU NE?

Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.

HAYATIMIN ŞANSI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hayatımın Şansı dizisi Fox Tv ekranlarında Çarşamba günü saat 20.00'da yayınlanacaktır.

HAYATIMIN ŞANSI OYUNCU KADROSU!

Hayatımın Şansı oyuncu kadrosunda, Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin, Sekvan Serinkaya ve Hale Soygazi yer almaktadır.