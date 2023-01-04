Fox TV'nin yeni başlayan dizisi Hayatımın Şansı nerede çekiliyor merak edildi. Diziyi izleyenler dizideki mekanları ve yerleri merak ediyor. Peki, Hayatımın Şansı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Hayatımın Şansı dizisindeki mekanlar neresi? Hayatımın Şansı dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...

Hayatımın Şansı hangi şehirde çekiliyor? Hayatımın Şansı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayatımın Şansı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Hayatımın Şansı dizi çekimleri nerede yapıldı?

HAYATIMIN ŞANSI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hayatımın Şansı dizisi İstanbul ve ilçelerinde çekilmektedir. Dizinin genel olarak İstanbul'da çekildiği biliniyor.

HAYATIMIN ŞANSI KONUSU NEDİR?

Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.

HAYATIMIN ŞANSI OYUNCU KADROSU

Alican Yücesoy : Rüzgar

Şifanur Gül : Yonca

Musa Uzunlar : Turgay

Erkan Avcı : Mazhar

İlker Kızmaz : Alpay

Kemal Uçar : Erman Arsoy -

Neslihan Arslan : Merve

Açelya Devrim Yılhan : Canan

Sermet Yeşil : Behçet Arsoy

Aslı Samat : Filiz

Tuğçe Yolcu : Doğa Moral

Aslıhan Kapanşahin : Burcu Moral

Sekvan Serinkaya

Hale Soygazi

Hira Su Yıldız : Sare