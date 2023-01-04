Hayatımın Şansı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Hayatımın Şansı dizi çekimleri nerede yapıldı?
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Fox TV'nin yeni başlayan dizisi Hayatımın Şansı nerede çekiliyor merak edildi. Diziyi izleyenler dizideki mekanları ve yerleri merak ediyor. Peki, Hayatımın Şansı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Hayatımın Şansı dizisindeki mekanlar neresi? Hayatımın Şansı dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...
Hayatımın Şansı hangi şehirde çekiliyor? Hayatımın Şansı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayatımın Şansı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Hayatımın Şansı dizi çekimleri nerede yapıldı?
Hayatımın Şansı dizisi İstanbul ve ilçelerinde çekilmektedir. Dizinin genel olarak İstanbul'da çekildiği biliniyor.
Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.
Alican Yücesoy : Rüzgar
Şifanur Gül : Yonca
Musa Uzunlar : Turgay
Erkan Avcı : Mazhar
İlker Kızmaz : Alpay
Kemal Uçar : Erman Arsoy -
Neslihan Arslan : Merve
Açelya Devrim Yılhan : Canan
Sermet Yeşil : Behçet Arsoy
Aslı Samat : Filiz
Tuğçe Yolcu : Doğa Moral
Aslıhan Kapanşahin : Burcu Moral
Sekvan Serinkaya
Hale Soygazi
Hira Su Yıldız : Sare