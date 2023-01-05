Hayatımın Şansı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Hayatımın Şansı yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba günü mü?

Fox TV'nin sevilen dizileri arasında gelen Hayatımın Şansı ne zaman yayınlanıyor merak edildi. Dizi bazen farklı günlerde tekrar bölümleri yayınlanıyor. Bu yüzden izleyiciler, Hayatımın Şansı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hayatımın Şansı yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Hayatımın Şansı yeni bölümü hangi gün, Çarşamba günü mü? İşte detaylar...

Hayatımın Şansı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayatımın Şansı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hayatımın Şansı yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba günü mü?

HAYATIMIN ŞANSI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hayatımın Şansı her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

HAYATIMIN ŞANSI YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Hayatımın Şansı dizisinin yeni bölümleri Çarşamba günü yayınlanmaktadır. Dizi bazen farklı günlerde (Pazartesi-Çarşamba vb.) tekrar bölümleriyle ekranlara gelebiliyor. Fakat yeni bölümler Çarşamba yayınlanmaktadır.

HAYATIMIN ŞANSI KONUSU NEDİR?

Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.

HAYATIMIN ŞANSI OYUNCULARI KİMLER?

Alican Yücesoy : Rüzgar

Şifanur Gül : Yonca

Musa Uzunlar : Turgay

Erkan Avcı : Mazhar

İlker Kızmaz : Alpay

Kemal Uçar : Erman Arsoy

Neslihan Arslan : Merve

Açelya Devrim Yılhan : Canan

Sermet Yeşil : Behçet Arsoy

Aslı Samat : Filiz

Tuğçe Yolcu : Doğa Moral

Aslıhan Kapanşahin : Burcu Moral

Sekvan Serinkaya

Hale Soygazi

Hira Su Yıldız : Sare