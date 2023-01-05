Hayatımın Şansı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Hayatımın Şansı yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba günü mü?
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Fox TV'nin sevilen dizileri arasında gelen Hayatımın Şansı ne zaman yayınlanıyor merak edildi. Dizi bazen farklı günlerde tekrar bölümleri yayınlanıyor. Bu yüzden izleyiciler, Hayatımın Şansı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hayatımın Şansı yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Hayatımın Şansı yeni bölümü hangi gün, Çarşamba günü mü? İşte detaylar...
Hayatımın Şansı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayatımın Şansı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hayatımın Şansı yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba günü mü?
Hayatımın Şansı her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Hayatımın Şansı dizisinin yeni bölümleri Çarşamba günü yayınlanmaktadır. Dizi bazen farklı günlerde (Pazartesi-Çarşamba vb.) tekrar bölümleriyle ekranlara gelebiliyor. Fakat yeni bölümler Çarşamba yayınlanmaktadır.
Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.
Alican Yücesoy : Rüzgar
Şifanur Gül : Yonca
Musa Uzunlar : Turgay
Erkan Avcı : Mazhar
İlker Kızmaz : Alpay
Kemal Uçar : Erman Arsoy
Neslihan Arslan : Merve
Açelya Devrim Yılhan : Canan
Sermet Yeşil : Behçet Arsoy
Aslı Samat : Filiz
Tuğçe Yolcu : Doğa Moral
Aslıhan Kapanşahin : Burcu Moral
Sekvan Serinkaya
Hale Soygazi
Hira Su Yıldız : Sare