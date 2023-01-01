Hayatımın Şansı full HD bölüm izle! Hayatımın Şansı 4. bölüm tek parça izle! Hayatımın Şansı son bölüm neler oldu?

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HAYATIMIN ŞANSI DİZİSİ KONUSU NE?

Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.

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HAYATIMIN ŞANSI DİZİSİ OYUNCULARI

Hayatımın Şansı oyuncu kadrosunda, Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin, Sekvan Serinkaya ve Hale Soygazi yer almaktadır.

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