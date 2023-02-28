Başrolünde Alican Yücesoy, Şifanur Gül ve Musa Uzunlar'ın yer aldığı yer aldığı Hayatımın Şansı dizisi FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Hayatımın Şansı dizisinin yeni bölümü sonrasında neden final yaptığı araştırılıyor. Peki, Hayatımın Şansı final mi? Hayatımın Şansı dizisi neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

HAYATIMIN ŞANSI KONUSU NE?

Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.

HAYATIMIN ŞANSI OYUNCU KADROSU!

Hayatımın Şansı oyuncu kadrosunda, Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin, Sekvan Serinkaya ve Hale Soygazi yer almaktadır.

HAYATIMIN ŞANSI FİNAL Mİ?

Hayatımın Şansı dizisi 3 Mart Cuma günü final bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Fox Tv'nin yeni dizisi 9.bölümüyle ekranlara veda edecek.