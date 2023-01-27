Hayatımın Şansı dizzisi oyuncularından Neslihan Aslan kimdir, kaç yaşında? Hayatımın şansı dizsinin konusu nedir?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Hayatımın Şansı dizsi oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi oyuncularından ünlü aktör Neslihan Arslan'ın oyunculuğu ve canlandırdığı karakter ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, Ünlü oyuncu Neslihan Aslan kimdir, kaç yaşında? Hayatımın şansı dizsinin konusu nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

FOX TV'de her hafta yayınlanan Hayatımın Şansı dizisi oyuncuları ve karakterleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Her çarşamba ekrana gelen dizide Neslihan Arslan'ın oyunculuğu ve canlandırdığı karakter ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, Ünlü oyuncu Neslihan Aslan kimdir, kaç yaşında? Hayatımın şansı dizsinin konusu nedir? Detaylar haberimizde...

NESLİHAN ASLAN KİMDİR?

13 Temmuz 1986 İstanbul doğumlu olan Neslihan Arslan, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamladı.

Kamera karşısına ilk kez 2016 yılında Familya dizisi ile geçti. Efkar karakterini canlandırdığı dizide Uğur Yücel, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Aybüke Pusat, Cansu Tosun gibi isimlerle çalıştı. Ardından 2017 yılında İstanbullu Gelin dizisinde Dilara karakterini canlandırdı. Özcan Deniz, Aslı Enver, Fırat Tanış, Neslihan Yeldan ile birlikte rol aldı. 2018'de BluTv'de yayınlanan Bartu Ben isimli dizide bir bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı. 2020 yılında Hizmetçiler isimli dizide Neslihan karakteri olarak yeniden ekranlarda yerini aldı.

2010 Yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu Temiz Ev oyunu ile sahnelerde yer almaya başladı. Bunu Dip Sahne, Tiyatro Adam ve İkinci Kat'ta yer alan Zenciler, Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı, LET, Küçük ve Aynur Hanım'ın Bebeği izledi. Şu an devam etmekte olan Fanatik isimli oyunda Salih Bademci ve Nurhan Özenen ile birlikte yer almaktadır.

2010 yılında Kerem Yılmazer Ödülleri'nde Genç Yetenek Teşvik Ödülü almaya hak kazandı. 2011 yılında Sadri Alışık Müzikal ya da Komedi Efes Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Aynı zamanda 2011 yılında Afife Jale Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu dalında aday olmuştur. Neslihan Arslan aynı zamanda seslendirme ve dublaj sanatçısıdır.

HAYATIMIN ŞANSIDİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yonca (Şifanur Gül), küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.