Hayatımın Şansı dizisi konusu ne? Hayatımın Şansı oyuncu kadrosu! Hayatımın Şansı dizisi hangi kanalda?

Fox Tv ekranında yayınlanacak Hayatımın Şansı dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Hayatımın Şansı dizisinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Hayatımın Şansı dizisi konusu ne? Hayatımın Şansı oyuncu kadrosu! Hayatımın Şansı dizisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Hayatımın Şansı saat kaçta, hangi kanalda? Hayatımın Şansı hangi gün yayınlanıyor? Hayatımın Şansı ne zaman, saat kaçta?

Hayatımın Şansı dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Hayatımın Şansı dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İzleyiciler, tarafından Hayatımın Şansı oyuncularının gerçek isimleri araştırılmakta. Peki, Hayatımın Şansı dizisi konusu ne? Hayatımın Şansı oyuncu kadrosu! Hayatımın Şansı dizisi saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

HAYATIMIN ŞANSI KONUSU NE?

Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.

HAYATIMIN ŞANSI OYUNCU KADROSU!

Hayatımın Şansı oyuncu kadrosunda, Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin, Sekvan Serinkaya ve Hale Soygazi yer almaktadır.