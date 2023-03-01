FOX TV ekranlarında yayınlanan Hayatımın Şansı dizisi yeni bölümüyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hayatımın Şansı dizisinden yayınlanan bölüm sonrasında Hayatımı Şansı bitti? sorusu araştırılıyor. Peki, Hayatımın Şansı dizisi bitti mi? Hayatımın Şansı yok mu, neden yok? Hayatımın Şansı dizisi neden bitti? İşte detaylar...

Hayatımın Şansı bitti mi? Başrolünde Alican Yücesoy, Şifanur Gül ve Musa Uzunlar'ın yer aldığı yer aldığı Hayatımın Şansı dizisi FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Hayatımın Şansı dizisinin yeni bölümü sonrasında neden final yaptığı araştırılıyor. Peki, Hayatımın Şansı dizisi bitti mi? Hayatımın Şansı yok mu, neden yok? Hayatımın Şansı dizisi neden bitti? Detaylar haberimizde...

HAYATIMIN ŞANSI KONUSU NE?

Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.

HAYATIMIN ŞANSI OYUNCULARI KİMLER?

Hayatımın Şansı oyuncu kadrosunda, Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin, Sekvan Serinkaya ve Hale Soygazi yer almaktadır.

HAYATIMIN ŞANSI DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Hayatımın Şansı dizisi 3 Mart Cuma günü final bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Fox Tv'nin yeni dizisi 9.bölümüyle ekranlara veda edecek.