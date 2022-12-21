Hayatımın Şansı CANLI izle! Hayatımın Şansı 2. yeni bölüm izle! 21 Aralık Hayatımın Şansı 2. full HD canlı izleme linki!

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HAYATIMIN ŞANSI CANLI İZLE

Hayatımın Şansı dizisi FOX TV'de yayınlanmaktadır. Hayatımın Şansı dizisini FOX TV''den veya resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

HAYATIMIN ŞANSI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yonca, Turgay'ın teklini kabul etmiştir. Artık onun için yeni bir hayat başlıyordur. Ama önce kızını Alpay'dan alması, sonra da "şansı sayılar" oynayıp gerçeklerle yüzleşmesi gerekiyordur… Gerçekler onun için çok yıkıcı olacaktır. Hayatını altüst edecek şeyler öğrenecektir. Bir yandan öğrendikleri ile baş etmeye çalışırken diğer yandan da adım adım bir girdabın içine sürükleniyordur… Rüzgar ise Yonca'nın peşindedir. Amacı için onu bulması şarttır. Kaybettiği Yonca'yı, "Şanslı sayılar" gününde bulacaktır.

HAYATIMIN ŞANSI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yonca, hayatta kızı Sare'den başka kimsesi olmayan, kızına içinde bulunduğu maddi zorluklara rağmen küçük, mutlu bir dünya kurmayı başarmış; genç, bekar bir annedir.Ancak bu dünya alt üst olmak üzeredir. Çünkü Sare'nin babası Alpay, onu almak için mahkemeye başvurmuştur. Alpay'ın gücü ve imkanları karşısında Yonca'nın tek şansı kızına bakabileceğini ispatlamaktır. Ancak bu süreçte evsiz, işsiz ve parasız kalır Yonca. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kendini hayal bile edemeyeceği durumların içinde bulur. Yolculuğu sırasında tanıştığı Rüzgar ona destek olsa da Yonca kızı Sare ile sınanıyordur…

HAYATIMIN ŞANSI KONUSU NEDİR?

Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.

HAYATIMIN ŞANSI OYUNCULARI

Hayatımın Şansı oyuncu kadrosunda, Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin, Sekvan Serinkaya ve Hale Soygazi yer almaktadır.