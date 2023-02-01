Hayatımın Şansı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayatımın Şansı canlı izle! Fox TV Hayatımın Şansı 8. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Hayatımın Şansı yeni bölümde neler olacak?

HAYATIMIN ŞANSI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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HAYATIMIN ŞANSI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alpay'ın şanslı sayılar yolsuzluğunu öğrenmiş olması Yonca'yı köşeye sıkıştırır. Yonca'nın korkusunun farkında olan Rüzgar, ona iyi geleceğini düşünerek, kendi evinde Yonca ve ailesinin olduğu bir akşam yemeği organize eder. O akşamın sonunda Rüzgar ve Yonca aralarındaki aşka teslim olur. Erman yüzünden şanslı sayılar yolsuzluğu üzerinde duran savcının Alpay olduğunu öğrenen Mazhar'ın hem Alpay'a hem de Rüzgar ve Yonca'ya büyük bir sürprizi vardır.

HAYATIMIN ŞANSI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Havalimanında kaçmak üzere olan kızlarımız, hiç ummadıkları bir yerden darbe yerler... Artık her şey sil baştan başlayacak, kartlar yeniden karılacaktır... Rüzgar ile Yonca yeni kararların arifesinde birbirlerine giderek yakınlaşıyorlardır. Canan ise, Erman ile birlikte Sare'yi almak için girdiği yolda; sadece onu değil tüm karakterlerimizi derinden sarsacak acı bir olaya neden olur...

HAYATIMIN ŞANSI OYUNCULARI KİMLER?

Alican Yücesoy : Rüzgar

Şifanur Gül : Yonca

Musa Uzunlar : Turgay

Erkan Avcı : Mazhar

İlker Kızmaz : Alpay

Kemal Uçar : Erman Arsoy

Neslihan Arslan : Merve

Açelya Devrim Yılhan : Canan

Sermet Yeşil : Behçet Arsoy

Aslı Samat : Filiz

Tuğçe Yolcu : Doğa Moral

Aslıhan Kapanşahin : Burcu Moral

Sekvan Serinkaya

Hale Soygazi

Hira Su Yıldız : Sare