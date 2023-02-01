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Hayatımın Şansı canlı izle! Fox TV Hayatımın Şansı 8. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Hayatımın Şansı yeni bölümde neler olacak?

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Hayatımın Şansı canlı izle! Fox TV Hayatımın Şansı 8. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Hayatımın Şansı yeni bölümde neler olacak?

Fox TV'nin sevilen dizileri arasında gelen Hayatımın Şansı bugün 8. bölüm ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler Google'da, Hayatımın Şansı canlı izle! Fox TV Hayatımın Şansı 8. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Hayatımın Şansı yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Hayatımın Şansı canlı yayın nereden izlenir? Hayatımın Şansı yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

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Hayatımın Şansı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayatımın Şansı canlı izle! Fox TV Hayatımın Şansı 8. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Hayatımın Şansı yeni bölümde neler olacak?

Diziyi televizyondan veya Fox TV'nin resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

Alpay'ın şanslı sayılar yolsuzluğunu öğrenmiş olması Yonca'yı köşeye sıkıştırır. Yonca'nın korkusunun farkında olan Rüzgar, ona iyi geleceğini düşünerek, kendi evinde Yonca ve ailesinin olduğu bir akşam yemeği organize eder. O akşamın sonunda Rüzgar ve Yonca aralarındaki aşka teslim olur. Erman yüzünden şanslı sayılar yolsuzluğu üzerinde duran savcının Alpay olduğunu öğrenen Mazhar'ın hem Alpay'a hem de Rüzgar ve Yonca'ya büyük bir sürprizi vardır.

Hayatımın Şansı canlı izle! Fox TV Hayatımın Şansı 8. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Hayatımın Şansı yeni bölümde neler olacak?

Havalimanında kaçmak üzere olan kızlarımız, hiç ummadıkları bir yerden darbe yerler... Artık her şey sil baştan başlayacak, kartlar yeniden karılacaktır... Rüzgar ile Yonca yeni kararların arifesinde birbirlerine giderek yakınlaşıyorlardır. Canan ise, Erman ile birlikte Sare'yi almak için girdiği yolda; sadece onu değil tüm karakterlerimizi derinden sarsacak acı bir olaya neden olur...

Alican Yücesoy : Rüzgar

Şifanur Gül : Yonca

Musa Uzunlar : Turgay

Erkan Avcı : Mazhar

İlker Kızmaz : Alpay

Kemal Uçar : Erman Arsoy

Neslihan Arslan : Merve

Açelya Devrim Yılhan : Canan

Sermet Yeşil : Behçet Arsoy

Aslı Samat : Filiz

Tuğçe Yolcu : Doğa Moral

Aslıhan Kapanşahin : Burcu Moral

Sekvan Serinkaya

Hale Soygazi

Hira Su Yıldız : Sare

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Hayatımın Şansı Fox Tv Dizi Gündem Magazin Haberler

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