Hayatımın Şansı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayatımın Şansı canlı izle! Fox TV Hayatımın Şansı 4. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Hayatımın Şansı yeni bölümde neler olacak?

HAYATIMIN ŞANSI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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HAYATIMIN ŞANSI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Turgay'ın gerçekte kim olduğunu kardeşlerinden öğrenmek isteyen Yonca, Doğa'nın en büyük korkusuna tanıklık eder. Erman'ın yeniden ortaya çıkması Doğa'yı kötü etkilerken Turgay'ı da bir hayli öfkelendirir. Olanlardan sonra Turgay ile yüzleşen Yonca ise ne kadar tehlikeli bir işin içinde olduğunu bir kez daha anlar. Bir yandan Erman'ın ortaya çıkışı diğer yandan Burcu'nun yaptığı hata yüzünden iyice sıkışan Doğa, çareyi Yonca ile konuşmakta bulur. Yonca ile ilgili büyük bir bilgi öğrenen Rüzgar'ı ise tahmin bile edemeyeceği bir sürpriz beklemektedir...

HAYATIMIN ŞANSI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yonca, "Şanslı Sayılar" talihlisi olarak parasını alır ve ilk işi kızı Sare ile birlikte harika bir gün geçirmek olur. Yonca'nın peşinde olan Erman ve Behçet ise onun izini çoktan bulmuştur. Otele dönen Yonca, peşindeki adamları gördüğünde korku dolu anlar yaşar. Onları atlatmak için adeta zamanla yarışır. Öte yandan, Yonca konusundaki şüphelerinde haklı olduğunu anlayan Rüzgar da her yerde onu aramaktadır. Yonca ise yeniden evsiz ve kaçıyordur.

HAYATIMIN ŞANSI OYUNCULARI KİMLER?

Alican Yücesoy : Rüzgar

Şifanur Gül : Yonca

Musa Uzunlar : Turgay

Erkan Avcı : Mazhar

İlker Kızmaz : Alpay

Kemal Uçar : Erman Arsoy

Neslihan Arslan : Merve

Açelya Devrim Yılhan : Canan

Sermet Yeşil : Behçet Arsoy

Aslı Samat : Filiz

Tuğçe Yolcu : Doğa Moral

Aslıhan Kapanşahin : Burcu Moral

Sekvan Serinkaya

Hale Soygazi

Hira Su Yıldız : Sare