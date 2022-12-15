Fox Tv'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayatımın Şansı dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Hayatımın Şansı dizisinde yer alan Canan Tetik karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Hayatımın Şansı Canan kimdir? Canan Tetik gerçekte kim, adı ne? Hayatımın Şansı Canan karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Alican Yücesoy, Şifanur Gül ve Musa Uzunlar'ın yer aldığı Hayatımın Şansı dizisi Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayatımın Şansı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Hayatımın Şansı dizisinin karakterlerinden Canan, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Sipahi dizisi Canan Tetik karakteri merak konusu oldu. Peki, Hayatımın Şansı Canan kimdir? Canan Tetik gerçekte kim, adı ne? Hayatımın Şansı Canan karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

HAYATIMIN ŞANSI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hayatımın Şansı dizisi Fox Tv ekranlarında Çarşamba günü saat 20.00'da yayınlanacaktır.

HAYATIMIN ŞANSI CANAN KİM?

Hayatımın Şansı dizisinde Canan Tetik karakteri, dışarıdan mağrur görünse de sevgi ve şefkate açtır. Kocası Alpay'a aşkı büyük ama hırçın bir aşktır. Sevgisini göstermeyi bilemiyordur. Bir çocuğu olmasını bu kadar istemesinin temel sebebi annesi olan bitmek bilmeyen çatışmadır. Çünkü ona kendi göremediği sevgiyi verecek, sevmeyi onunla öğrenecektir. Fakat ne yazık ki hayalini kurduğu bebeği daha doğmadan ölür.

CANAN TETİK GERÇEKTE KİM, ADI NE?

Hayatımın Şansı dizisinde Canan karakterini Açelya Devrim Yılhan canlandırmaktadır.