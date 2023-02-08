Hayatımın Şansı bugün var mı, yok mu, neden yok? 8 Şubat 2023 Bu akşam Hayatımın Şansı yok mu, ara mı verdi, yeni bölümü haftaya mı?

Fox TV'nin sevilen dizisi Hayatımın Şansı bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Hayatımın Şansı dizisi var mı, yok mu, neden yok? 8 Şubat 2023 Hayatımın Şansı yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Hayatımın Şansı neden yok? merak etti. Peki, Hayatımın Şansı dizisi bitti mi, final mi? Hayatımın Şansı dizisi ara mı verdi? Hayatımın Şansı dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? İşte detaylar...

Hayatımın Şansı yok mu? Hayatımın Şansı neden yok? Bugün Hayatımın Şansı yeni bölüm yayınlanacak mı?

Hayatımın Şansı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayatımın Şansı yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 8 Şubat 2023 Bu akşam Hayatımın Şansı yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Hayatımın Şansı neden yok?

HAYATIMIN ŞANSI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 8 Şubat 2023 Çarşamba Fox TV yayın akışında Hayatımın Şansı dizisi yer almadı. Dizi bugün ekranlara gelmeyecek. Bu hafta deprem dolayısıyla birçok kanalda dizi ekrana gelmeyecek. Fox TV'de deprem bölgesinden anlık gelişmeler aktarılıyor.

HAYATIMIN ŞANSI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

HAYATIMIN ŞANSI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpay'ın şanslı sayılar yolsuzluğunu öğrenmiş olması Yonca'yı köşeye sıkıştırır. Yonca'nın korkusunun farkında olan Rüzgar, ona iyi geleceğini düşünerek, kendi evinde Yonca ve ailesinin olduğu bir akşam yemeği organize eder. O akşamın sonunda Rüzgar ve Yonca aralarındaki aşka teslim olur. Erman yüzünden şanslı sayılar yolsuzluğu üzerinde duran savcının Alpay olduğunu öğrenen Mazhar'ın hem Alpay'a hem de Rüzgar ve Yonca'ya büyük bir sürprizi vardır.