Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. FOX ekranlarında yayınlanan Hayatımın Şansı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Hayatımın Şansı bugün var mı, yok mu? Hayatımın Şansı yeni bölüm ne zaman? Hayatımın Şansı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Hayatımın Şansı ne zaman yayınlanacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. FOX ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. FOX TV'nin yayın akışında Hayatımın Şansı dizisini göremeyen kullanıcılar, Hayatımın Şansı yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Hayatımın Şansı bugün var mı, yok mu? Hayatımın Şansı yeni bölüm ne zaman? Hayatımın Şansı ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

HAYATIMIN ŞANSI BUGÜN VAR MI?

Fox ekranlarında yayınlanan Hayatımın Şansı dizisi Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. Fox Tv'de bugün deprem için düzenlenecek yardım gecesinde Türkiye Tek Yürek programı yayınlanacaktır.