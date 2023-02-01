Ekranların beğenilen dizisi Hayatımın Şansı bugün 8. bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünün ardından 9. bölüm fragmanı çıktı mı merak edildi. Peki, Hayatımın Şansı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hayatımın Şansı son bölümde neler oldu? Hayatımın Şansı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Hayatımın Şansı yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Hayatımın Şansı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayatımın Şansı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hayatımın Şansı son bölümde neler oldu? Hayatımın Şansı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

HAYATIMIN ŞANSI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hayatımın Şansı her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

HAYATIMIN ŞANSI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hayatımın Şansı bugünkü 8. bölümün ardından 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı resmi Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

HAYATIMIN ŞANSI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alpay'ın şanslı sayılar yolsuzluğunu öğrenmiş olması Yonca'yı köşeye sıkıştırır. Yonca'nın korkusunun farkında olan Rüzgar, ona iyi geleceğini düşünerek, kendi evinde Yonca ve ailesinin olduğu bir akşam yemeği organize eder. O akşamın sonunda Rüzgar ve Yonca aralarındaki aşka teslim olur. Erman yüzünden şanslı sayılar yolsuzluğu üzerinde duran savcının Alpay olduğunu öğrenen Mazhar'ın hem Alpay'a hem de Rüzgar ve Yonca'ya büyük bir sürprizi vardır.

HAYATIMIN ŞANSI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Havalimanında kaçmak üzere olan kızlarımız, hiç ummadıkları bir yerden darbe yerler... Artık her şey sil baştan başlayacak, kartlar yeniden karılacaktır... Rüzgar ile Yonca yeni kararların arifesinde birbirlerine giderek yakınlaşıyorlardır. Canan ise, Erman ile birlikte Sare'yi almak için girdiği yolda; sadece onu değil tüm karakterlerimizi derinden sarsacak acı bir olaya neden olur...

HAYATIMIN ŞANSI OYUNCULARI KİMLER?

Alican Yücesoy : Rüzgar

Şifanur Gül : Yonca

Musa Uzunlar : Turgay

Erkan Avcı : Mazhar

İlker Kızmaz : Alpay

Kemal Uçar : Erman Arsoy

Neslihan Arslan : Merve

Açelya Devrim Yılhan : Canan

Sermet Yeşil : Behçet Arsoy

Aslı Samat : Filiz

Tuğçe Yolcu : Doğa Moral

Aslıhan Kapanşahin : Burcu Moral

Sekvan Serinkaya

Hale Soygazi

Hira Su Yıldız : Sare