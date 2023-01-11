Fox Tv'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayatımın Şansı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Hayatımın Şansı dizisinin 6. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Hayatımın Şansı 6.bölüm fragmanı İZLE! Hayatımın Şansı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hayatımın Şansı gelecek hafta fragmanı İZLE!

Hayatımın Şansı 6.bölüm fragmanı İZLE! Başrolünde Alican Yücesoy, Şifanur Gül ve Musa Uzunlar'ın yer aldığı Hayatımın Şansı dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayatımın Şansı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümünü araştırmakta. Hayatımın Şansı dizisinin izleyicileri tarafından Hayatımın Şansı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hayatımın Şansı gelecek hafta fragmanı İZLE! aratılan konular arasında yer alıyor.

HAYATIMIN ŞANSI KONUSU NE?

Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.

HAYATIMIN ŞANSI 6.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Hayatımın Şansı yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Hayatımın Şansı 6.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır.