Hayatımın Şansı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hayatımın Şansı son bölümde neler oldu? Hayatımın Şansı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
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Ekranların beğenilen dizisi Hayatımın Şansı bugün 4. bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünün ardından 5. bölüm fragmanı çıktı mı merak edildi. Peki, Hayatımın Şansı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hayatımın Şansı son bölümde neler oldu? Hayatımın Şansı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Hayatımın Şansı yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
Hayatımın Şansı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayatımın Şansı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hayatımın Şansı son bölümde neler oldu? Hayatımın Şansı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
Hayatımın Şansı her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Hayatımın Şansı bugünkü 4. bölümün ardından 5. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Yeni fragman çıktığında bilgi vereceğiz.
Turgay'ın gerçekte kim olduğunu kardeşlerinden öğrenmek isteyen Yonca, Doğa'nın en büyük korkusuna tanıklık eder. Erman'ın yeniden ortaya çıkması Doğa'yı kötü etkilerken Turgay'ı da bir hayli öfkelendirir. Olanlardan sonra Turgay ile yüzleşen Yonca ise ne kadar tehlikeli bir işin içinde olduğunu bir kez daha anlar. Bir yandan Erman'ın ortaya çıkışı diğer yandan Burcu'nun yaptığı hata yüzünden iyice sıkışan Doğa, çareyi Yonca ile konuşmakta bulur. Yonca ile ilgili büyük bir bilgi öğrenen Rüzgar'ı ise tahmin bile edemeyeceği bir sürpriz beklemektedir...
Yonca, "Şanslı Sayılar" talihlisi olarak parasını alır ve ilk işi kızı Sare ile birlikte harika bir gün geçirmek olur. Yonca'nın peşinde olan Erman ve Behçet ise onun izini çoktan bulmuştur. Otele dönen Yonca, peşindeki adamları gördüğünde korku dolu anlar yaşar. Onları atlatmak için adeta zamanla yarışır. Öte yandan, Yonca konusundaki şüphelerinde haklı olduğunu anlayan Rüzgar da her yerde onu aramaktadır. Yonca ise yeniden evsiz ve kaçıyordur.
Alican Yücesoy : Rüzgar
Şifanur Gül : Yonca
Musa Uzunlar : Turgay
Erkan Avcı : Mazhar
İlker Kızmaz : Alpay
Kemal Uçar : Erman Arsoy
Neslihan Arslan : Merve
Açelya Devrim Yılhan : Canan
Sermet Yeşil : Behçet Arsoy
Aslı Samat : Filiz
Tuğçe Yolcu : Doğa Moral
Aslıhan Kapanşahin : Burcu Moral
Sekvan Serinkaya
Hale Soygazi
Hira Su Yıldız : Sare