Hayatımın Şansı 4. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Hayatımın Şansı yeni bölüm fragmanı! Hayatımın Şansı gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı?

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Hayatımın Şansı 4. bölüm fragmanı izle! Hayatımın Şansı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Hayatımın Şansı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Hayatımın Şansı 4. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Hayatımın Şansı gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı? Hayatımın Şansı gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı, izle! Hayatımın Şansı 4. bölüm 2. fragmanı ve Hayatımın Şansı 4. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. İşte, Hayatımın Şansı 4. bölüm fragman videosu!

HAYATIMIN ŞANSI 4. BÖLÜM FRAGMANI!

Hayatımın Şansı 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hayatımın Şansı yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

HAYATIMIN ŞANSI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HAYATIMIN ŞANSI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yonca, "Şanslı Sayılar" talihlisi olarak parasını alır ve ilk işi kızı Sare ile birlikte harika bir gün geçirmek olur. Yonca'nın peşinde olan Erman ve Behçet ise onun izini çoktan bulmuştur. Otele dönen Yonca, peşindeki adamları gördüğünde korku dolu anlar yaşar. Onları atlatmak için adeta zamanla yarışır. Öte yandan, Yonca konusundaki şüphelerinde haklı olduğunu anlayan Rüzgar da her yerde onu aramaktadır. Yonca ise yeniden evsiz ve kaçıyordur.

HAYATIMIN ŞANSI KONUSU NEDİR?

Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.

HAYATIMIN ŞANSI OYUNCULARI

Hayatımın Şansı oyuncu kadrosunda, Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin, Sekvan Serinkaya ve Hale Soygazi yer almaktadır.