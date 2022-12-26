Hayatımın Şansı 3. Bölüm 2. Fragmanı
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Hayatımın Şansı 28 Aralık Çarşamba akşamı FOX'ta!
Hayatımın Şansı 28 Aralık Çarşamba akşamı FOX'ta!
Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.
KÜNYE
YAPIMCI: FATİH AKSOY & MEHMET YİĞİT ALP
YÖNETMEN: CEMAL ŞAN
SENARYO: BEKİR BARAN SITKI
GENEL KOORDİNATÖR: EMEL KURT
UYGULAYICI YAPIMCI: CENK YENGİN
MÜZİK: ENDER GÜNDÜZLÜ
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: REFİK ÇAKAR
SANAT YÖNETMENİ: AYLİN ADAY KURGU: ALİ SERDAR ÇAKULAR
TÜR: DRAM
Oyuncular:
Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin, Sekvan Serinkaya, VE Hale Soygazi
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