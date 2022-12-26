Hayatımın Şansı 3. Bölüm 2. Fragmanı

Hayatımın Şansı 28 Aralık Çarşamba akşamı FOX'ta!

Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare'nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.

KÜNYE

YAPIMCI: FATİH AKSOY & MEHMET YİĞİT ALP

YÖNETMEN: CEMAL ŞAN

SENARYO: BEKİR BARAN SITKI

GENEL KOORDİNATÖR: EMEL KURT

UYGULAYICI YAPIMCI: CENK YENGİN

MÜZİK: ENDER GÜNDÜZLÜ

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: REFİK ÇAKAR

SANAT YÖNETMENİ: AYLİN ADAY KURGU: ALİ SERDAR ÇAKULAR

TÜR: DRAM

Oyuncular:

Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin, Sekvan Serinkaya, VE Hale Soygazi

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