Hayatımın Neşesi dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Hayatımın Neşesi Perşembe mi Cuma günü mü yayınlanıyor merak konusu oldu. Peki, Hayatımın Neşesi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Hayatımın Neşesi yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

TRT 1'in yeni dizisi Hayatımın Neşesi yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayatımın Neşesi dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizinin yayınlanacağı gün araştırılmaktadır. Peki, Hayatımın Neşesi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Hayatımın Neşesi yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

HAYATIMIN NEŞESİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Hayatımın Neşesi dizisi Cuma günü saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

HAYATIMIN NEŞESİ KONUSU NE?

Neşe ve Mustafa'nın iki çocuklu mutlu çekirdek ailesi ve Mustafa'nın ailesini tanıyacağız. Birbirinden farklı karakterlere sahip bu insanlara ve yaşamlarına tanık oldukça, izleyiciler de kendilerini bu ailenin bir parçası gibi hissedecekler.

Neşe'nin evlilik hayatının mutluluğu ve bir ailenin içinde olmanın verdiği huzuru, kızı Zeynep'in annesinin ev kadını olmasından çok da hoşlanmaması, oğlu Emre'nin bilgisayar oyunlarına düşkünlüğü, Mustafa'nın kardeşi Serdar'ın aile yadigarı kumaşçı dükkanında çalışmamakta diretmesi ve Aylin'le tanışıp ona aşık olması... Ve elbette, Aylin'in ailenin yeni gelin adayı olarak çok da karmaşık ve aksiliklerle dolu bir tanışma gecesi yaşaması... Çığ gibi büyüyen yanlış anlaşılmalar silsilesi heyecanlı ve eğlenceli bir seyir deneyimi sunacak.