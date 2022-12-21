TRT spor ekranlarında yorumculuk yapan Hayati Soydaş'ın hayatı merak ediliyor. Spor programında sunuculuk yapan yorumcu Hayati Soydaş araştırılıyor. Arama motorlarında Hayati Soydaş kimdir? Hayati Soydaş kaç yaşında, nereli? TRT Spor yorumcusu Hayati Soydaş kim? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

TRT spor sunucusu olan Hayati Soydaş, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekranların sevilen yüzü olan Hayati Soydaş'ın hayatı merak edilenler arasında. Peki, Hayati Soydaş kimdir? Hayati Soydaş kaç yaşında, nereli? Hayati Soydaş hayatı ve biyografisi!

HAYATİ SOYDAŞ KİMDİR?

Hayati Soydaş (d. 1 Mayıs 1966), Türk eski futbolcu ve teknik direktördür. Profesyonel futbolculuk kariyerine 1985 yılında Ankaragücü kulübünde başlayan Soydaş, 1999 yılında futbolculuk kariyerini yine aynı kulüpte noktaladı.