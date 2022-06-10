Hayati Özgül kimdir? Hayati Özgül hangi kulüpte yönetici? Hayati Özgül mesleği ne? - Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu, başkanlık seçimi için 9 aday olduğunu duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıl tan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın aday oldu. Peki, Hayati Özgül kimdir? Hayati Özgül hangi kulüpte yönetici? Hayati Özgül mesleği ne?

HAYATİ ÖZGÜL KİMDİR?

Hayati Özgül:

"Sizlerle hikâyemi ve sporculara yardım etmenin benim için neden bu kadar önemli olduğunu paylaşmak isterim.

Ülkemiz spor faaliyetlerinde atletik, fiziksel ve teknik çalışmaların olduğunu fakat zihinsel çalışmaların yapılmadığını gözlemledim. Bu noktadan hareket ile çalışmalarımı gerçekleştirdim.

ABD 'de sporcuların maksimum performansa ulaşma noktasında, mental gelişim ve dayanıklılık eğitimlerinin sporcuya %90 katkı sağladığını bu oranın Avrupa ve özellikle Almanya 'da %60 seviyesinde kabul gördüğü bilimsel veriler ile belirlenmiş durumdadır.

Bugün çocukların sporda ve hayatta en yüksek potansiyellerine ulaşabilmeleri için "asla pes etmeme" tutumu geliştirmelerine ve özgüvenlerini artırmalarına yardımcı olmak için güçlü bir şekilde eğitimlerime ve gelişimime devam ediyorum."

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