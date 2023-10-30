Hayati Arkaz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Hayati Arkaz, 27. Dönem MHP İstanbul Milletvekili ve MHP MYK Üyesidir. Hayati Arkaz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hayati Arkaz biyografisi ve nereli olduğu gündeme geliyor. Peki, Hayati Arkaz kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hayati Arkaz'ın biyografisi!

İş insanı Hayati Arkaz kimdir ve nereli olduğu merak ediliyor. Sivas'ta dünyaya gelen 27. Dönem MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Hayati Arkaz kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hayati Arkaz'ın biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

HAYATİ ARKAZ KİMDİR?

25 Mart 1957 - Sivas Doğumlu olan Dr. Hayati Arkaz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Dr.Hayati Arkaz, Anadolu Hastaneleri ve Silivri Medikal Park Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyor. 27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayıdır.