Hayat üçgeni nedir? Hayat üçgeni nasıl oluştulur?

Kahramanmaraş'ta dün gece meydana gelen 7.7 ve 7.4 büyüklüğündeki depremler kente büyük hasar bıraktı.Türkiyeyi yasa boğdu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından milli yas ilan edildi. Deprem bölgesinde eğitim öğretime ara verildi. Vatandaşlar Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından hayat üçgeni nedir? Hayat üçgeni nasıl oluşturul? Sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, Hayat üçgeni nedir? Hayat üçgeni nasıl oluşturul? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milli yas nedir? Milli yas ilan etme yetkisi kime aittir? En son milli yas ne zaman ilan edildi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonucu Hatay'ın Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgeline birçok ilden yardım geliyor. VatandaşlarKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından hayat üçgeni nedir? Hayat üçgeni nasıl oluşturul? Sorularının yanıtını araştırlıyor.Peki, Hayat üçgeni ya da diğer adıyla yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl yapılır? Deprem anında yapılması gerekenler nelerdir? Detaylar haberimizde...

HAYAT ÜÇGENİ NEDİR, NE İŞE YARAL?

Yaşam üçgeni, deprem anında uygulanabildiği durumda enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biridir. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.

HAYAT ÜÇGENİ NASIL OLUŞTULUR?

Başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene dek bekleyin. Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, baş ve enseyi koruyacak şekilde KAPAN, düşmemek için sabit bir yere TUTUN hareketini yapın. Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın.

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Deprem anında bina içindeyseniz yapmanız gerekenler şu şekilde: