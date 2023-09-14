Trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bir dönem sona eriyor. "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile değişikliğe gidiliyor. Peki, Hayat Kimliğinle kolay uygulaması nedir? Hayat Kimliğinle kolay uygulaması ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Hayat Kimliğinle kolay uygulaması nedir? Sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartlarına taşıyanların sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını duyurdu. Peki, Hayat Kimliğinle kolay uygulaması nedir? Hayat Kimliğinle kolay uygulaması ne işe yarar, nasıl kullanılır?

HAYAT KİMLİĞİNLE KOLAY UYGULAMASI NEDİR?

"Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile artık sürücü belgesi bilgilerini TC kimlik kartlarına taşıyanların, ehliyet taşımaları zorunlu olmayacak. Bu uygulama ile iki ayrı kart taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Her iki belgenin de yeni tip olması yeterli oluyor. 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle kolay" uygulaması ile yeni nesil sürücü belgesi bilgileri elektronik kimlik kartlarında yer alan çipin içerisine entegre ediliyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURULUYOR

Yeni tip sürücü belgesi ve yeni nesil kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurarak bu uygulamadan faydalanabilir. Yeni tip sürücü belgesi bulunanlar, yeni nesil elektronik kimlik kartı başvurusu sırasında bu uygulamadan faydalanabilir. Bu işlemlerin tamamı ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor.