'Hayat Hatay'da Yeniden' Etkinliği Gerçekleştirildi

Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından Antakya'da 'Hayat Hatay'da Yeniden' etkinliği düzenlendi. Çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi ve Hatay'ın tescilli lezzeti künefe yapımı gibi konularda çalışmalar yapıldı. Etkinliğe katılanlar müzik eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi. Dernek başkanı Gülşen Coşanöz, depremzedelerin çocuklarına şifa olmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

GASTRONOMİ Kültür ve Turizm Derneği tarafından 'Hayat Hatay'da Yeniden' etkinliği düzenlendi.Antakya ilçesinde bulunan Milli İrade Parkı içerisinde düzenlenen etkinlikte çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Milli şefler eşliğinde Hatay'ın tescilli lezzeti künefe yapan çocuklar, bölgede bulunan meslek lisesi öğrencilerinin destekleriyle de yemek yapma, moda tasarım, boyama konularında çalışmalar yaptı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Antakya Belediyesi, Yayladağı Belediyesi ve İskenderun Belediyesi'nin destekleri ile gerçekleştirilen etkinliğe katılan çocuklar ve geçlere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuldu. Katılımcılar müzik eşliğinde eğlenceli zaman geçirdiler.

COŞANÖZ AMACIMIZ DEPREMZEDE ÇOCUKLARIMIZA ŞİFA OLMAK

Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Coşanöz, yaşanılan deprem felaketiyle kanatları kırılan, kalpleri yaralanan çocuklarımıza ve ailelerine bir parça şifa olabilmek adına böyle bir organizasyon planladıklarını kaydetti. Coşanöz, Hayat Hatay'da Yeniden projesiyle amacımız; 'Vatanımıza toprağımıza sahip çıktığımızı tüm dünyaya buradan çocuklar vasıtasıyla duyurabilmek, Coğrafi İşaretle tescillenen yemekleriyle Hatay'ın Unesco Gastronomi Kenti olduğunu milli şeflerimizle, minik şeflerimizle aşçılık meslek lisesi öğrencilerimizle uygulamalı mutfak çalışmaları yaparak tekrar gündeme getirmek ve dünyaya duyurmak, hatırlatmak' dedi.

SÖKMEN GELECEĞİN ŞEFLERİNE KÜNEFE YAPIMINI ÖĞRETTİK

İskenderun Gastronomi Derneği Başkanı ve Şef Gülşen Sökmen de depremde depremden etkilenen çocuklara ve gençlere farklı neşeli bir gün yaşatmak amacıyla düzenlenen organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Sökmen Gastronomi Şehri Hatay'ın tescilli lezzeti Künefe'nin yapımını çocuklara öğreterek geleceğin minik şeflerini yetiştirmeyi amaçladıklarının belirtti. (DHA)