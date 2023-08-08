Hayat Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Sezer: "Türk girişimciler CIIE'yi yakın takibe alsın"

Sezer Group Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda TÜRES Çin Başkanı da olan Özcan Sezer, Çin'de gıda sektörünün çok güçlü olduğunu, pazarın bu yıl toplam 500 milyar doları aşan bir büyüklüğe ulaşıp, 2030 yılına kadar da yılda ortalama yüzde 10'luk büyümeler kaydedeceğini söylüyor.

Sezer Group olarak ağırlıklı olarak gıda sektörde faaliyet gösteren şirketleri bünyelerinde barındırdıklarını hatırlatan Sezer, şu bilgileri verdi: "Biz de bu dev pazarın büyümesinden hak ettiğimiz payı almak için çabalıyoruz. Çin'deki gıda sektöründe irili-ufaklı 500 bine yakın işletmede 10 milyonu aşkın kişi istihdam ediyor.Çin'in sahip olduğu potansiyeli göz önünde bulundurarak,şubeleşme hızını da yetişmek adına buradaki yetkililerle görüşüyoruz. Bu görüşmelerde pandemi döneminde askıya aldığımız bir üretim tesisi açılmasını yeniden gündemimize aldık. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde 10 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Halen Çin ve Suudi Arabistan'da olan Sultan Restaurant'ıuluslararası platformlara taşıyıp global bir marka haline getirip, ABD ve İngiltere'nin yanı sıra birçok ülkeye de taşımayı planlıyoruz. Türkiye'de de bir Sultan Sultan Restaurant açacağız. Bu restoranda hiçbir yerde görülmemiş özel bir menüyle ülkemize giriş yapacağız. Özellikle Türk-Çin ve Asya mutfağının elele yürüdüğü bir menü tasarlıyoruz. Bu menu, İpek Yolu kültürünün tüm duygu ve değerlerinin lezzetlerini taşıyacak. Ayrıca, Çin'in önde gelen Shangri-La Hotels Groups zinciriyle yönetimsel olarak bizlerle işbirliği teklifinde bulunmuş ve onlarla temas halinde,şu an da ipek yolu güzergahında her açılan Shangrila Hotel'de bir Mado konseptinin açılması konusunda temas halindeyiz. Eğer gerçekleşirse bu yatırım için 10 milyon euroluk bir bütçe ayrılıp, zaman içerisinde noktalarımız genişlemiş olacaktır."

Türk girişimcilere de seslenen Sezer "Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı (CIIE) mutlaka yakın takibe alsınlar" dedikten sonra CIIE'nin önemini şöyle özetliyor: "CIIE, dünyada ithalata adanmış ilk fuar olma özelliğiyle öne çıkıyor. Burası tam anlamıyla Çin'den dünyaya açılma kapısıdır. Geçen yılki fuarda toplam 73,5 milyar ABD doları değerinde anlaşmalar yapıldı. Bu yıl 5-10 Kasım tarihleri arasında Şanghay'da 6'ncısı düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na sektörlerinde lider 280'den fazla Fortune 500 işletme ve şirketi katılım için kayıt yaptı. Fuara gelen ziyaretçilerin önemli bir kısmını, yabancı markalara yatırım yapmak isteyen Çinli firmalar veürünler satın almak isteyen Çin vatandaşları oluşturuyor. "

Burası, yabancı firma ve markaların Çin müşterilerle tanışma ve buluşma noktası" diyen Sezer şöyle devam ediyor: "Fuar her alanda ciddi görüşme ve satın almalara sahne oluyor. Örneğin geçen yıl aralarında Christie's, Sotheby's ve Phillips'in de bulunduğu dokuz denizaşırı ünlü firmadan sanat eserleri getirildi. Fuarda bu sanat eserlerinden 490 milyon yuan (yaklaşık 69 milyon dolar) tutarında eser satışı gerçekleşti. Pandemi öncesi gerçekleşen CIIE fuarında, Türk şirketler ile Çinli firmalar arasında 4 milyar 300 milyon yuan (yaklaşık 700 milyon ABD doları) değerinde iş birliği anlaşmaları imzalanmıştı. Türk ihracatçılar, bu yıl Çin'e 1 milyar dolarlık gıda ürünleri ihraç etmeyi hedefliyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Türk firmalarına CIIE fuarını yakından takip ederek bu fuarda yer almalarını öneriyorum. Fuardan gerekli verimi almak için de işin ehli profesyonellerden danışmanlık hizmeti almalarında yarar var."