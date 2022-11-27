Hayat Bugün son bölüm izle! Hayat Bugün 6. bölüm izle! Hayat Bugün son bölümde neler oldu?

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HAYAT BUGÜN SON BÖLÜM İZLE

Hayat Bugün 6. bölümü 24 Kasım tarihinde izleyicileri ile Show Tv ekranlarında buluştu.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ KONUSU NE?

Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.